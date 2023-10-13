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Bahis soruşturması: Zaniolo'nun telefonuna el konuldu

Yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle ifade veren Nicolo Zaniolo'nun telefonuna el konuldu.

Bahis soruşturması: Zaniolo'nun telefonuna el konuldu

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Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Nicolo Zaniolo'nun, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İtalya Milli Takımı'nın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı. 

Corriere dello Sport'un haberine göre; Kumar veya bahis faaliyetlerinin yasa dışı uygulanması iddiasıyla suçlanan İtalyan futbolcunun savunması ortaya çıktı. 

"POKER OYNADIM"

Polis memurlarının sorgulaması sırasında suçlamaları reddettiğini belirten Zaniolo'nun, futbolla ilgili herhangi bir bahis oynamadığını söylediği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcu savunmasında, yalnızca poker oynamak için çevrimiçi platformları kullandığını belirtti.

TELEFON VE TABLETİNE EL KONULDU

Eski Galatasaraylı Zaniolo'nun telefonuna ve tabletine soruşturma kapsamında el konuldu. 

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