Bahis soruşturmasında 297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi
19.01.2026 20:15
Son Güncelleme: 19.01.2026 20:23
NTV
NTV - Haber Merkezi
Bahis soruşturması kapsamında 297 antrenör PFDK'ya sevk edildi. İşte ayrıntılar ve antrenörlerin isimleri...
Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, bahis oynadığı tespit edilen antrenörlerin tedbirli olarak sevk edildikleri belirtildi.
SEVK EDİLEN ANTRENÖRLER
