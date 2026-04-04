Bahis soruşturmasında futbolcu İsmail Yüksek hakkında karar verildi

Futbolda bahis soruşturması nda, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek hakkında takipsizlik kararı çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Yüksek hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Savcılık, 6222 sayılı yasaya muhalefet ve dolandırıcılık suçlarından Yüksek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.



Kararda, Yüksek'in maçın seyrine doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak şekilde bahis yaptığına dair delil bulunmadığı, yasal bahis sitelerinde kupon yaptığına dair veri olmadığı kaydedildi.​​​​​​​



BALTACI VE YANDAŞ TAHLİYE OLMUŞTU



Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş tahliye edilmişti.