Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı, Süper Lig ekibi futbolcu hakkında kararını verdi
11.12.2025 15:14
Son Güncelleme: 11.12.2025 15:15
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig ekibi Konyaspor, bahis soruşturmasında tutuklanan Alassane Ndao'nun kulüple ilişiğini kesti.
Süper Lig takımı Konyaspor'da bahis ve şike operasyonunda tutuklanan futbolcuları Alassane Ndao için kararını verdi.
Yeşil-beyazlılar, Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Ocak 2020'de Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Senegalli futbolcu, Antalyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydikten sonra Ocak 2024'te yeşil beyazlı takıma imza atmıştı.
TAKMA AD: SAMBA
Ndao savunmasında herhangi bir bahis sitesine üye olmadığını ancak Sakhewar Fall isimli takma adı Samba olan isimli kişinin Türkiye’de kendisinin banka kargo ve finansal işlerini yaptığını, bunlardan dolayı tüm telefon şifrelerinin ve bankacılık şifrelerinin Samba isimli şahısta bulunduğunu ifade etmişti.
BAHİS SORUŞTURMASI
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya