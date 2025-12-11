Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı, Süper Lig ekibi futbolcu hakkında kararını verdi

11.12.2025 15:14

Son Güncelleme: 11.12.2025 15:15

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig ekibi Konyaspor, bahis soruşturmasında tutuklanan Alassane Ndao'nun kulüple ilişiğini kesti.

Süper Lig takımı Konyaspor'da bahis ve şike operasyonunda tutuklanan futbolcuları Alassane Ndao için kararını verdi. 

Yeşil-beyazlılar, Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 

Ocak 2020'de Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Senegalli futbolcu, Antalyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydikten sonra Ocak 2024'te yeşil beyazlı takıma imza atmıştı.

TAKMA AD: SAMBA
 

Ndao savunmasında herhangi bir bahis sitesine üye olmadığını ancak Sakhewar Fall isimli takma adı Samba olan isimli kişinin Türkiye’de kendisinin banka kargo ve finansal işlerini yaptığını, bunlardan dolayı tüm telefon şifrelerinin ve bankacılık şifrelerinin Samba isimli şahısta bulunduğunu ifade etmişti. 

BAHİS SORUŞTURMASI

Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

 

Tutuklanan isimler:

 

1-Emrah Çelik

 

2-Yunus Emre Tekoğul

 

3-Metehan Baltacı

 

4-İzzet Furkan Malak

 

5-Bartu Kaya

 

6-Murat Sancak

 

7-Orkun Özdemir

 

8-Kadir Kaan Yurdakul

 

9-Faruk Can Genç

 

10-Alessane Ndao

 

11-Mert Hakan Yandaş

 

12-Ersen Dikmen

 

13-Kerem Yusuf Sirkeci

 

14-Emircan Çiçek

 

15-Ahmet Okatan

 

16-Gürhan Sünmez

 

17-Mehmet Emin Katipoğlu

 

18-Volkan Erten

 

19-Şahin Kaya

 

20-Ümit Kaya