Bahis soruşturmasında tutuklanmıştı, Süper Lig ekibi futbolcu hakkında kararını verdi

Süper Lig takımı Konyaspor'da bahis ve şike operasyonunda tutuklanan futbolcuları Alassane Ndao için kararını verdi.



Yeşil-beyazlılar, Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.



Ocak 2020'de Fatih Karagümrük'e transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Senegalli futbolcu, Antalyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydikten sonra Ocak 2024'te yeşil beyazlı takıma imza atmıştı.



TAKMA AD: SAMBA



Ndao savunmasında herhangi bir bahis sitesine üye olmadığını ancak Sakhewar Fall isimli takma adı Samba olan isimli kişinin Türkiye’de kendisinin banka kargo ve finansal işlerini yaptığını, bunlardan dolayı tüm telefon şifrelerinin ve bankacılık şifrelerinin Samba isimli şahısta bulunduğunu ifade etmişti.



BAHİS SORUŞTURMASI



Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan isimler:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya