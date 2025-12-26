Bahis soruşturmasında yeni dalga. Erden Timur ve 28 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 29 isme daha gözaltı kararı verildi. Aralarında Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur da var.

Futbolda bahis soruşturmasında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur da bulunuyor.

Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, dört şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.

Timur, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapmıştı.

6 şüpheli Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlanıyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;
 

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,
 

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,
 

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,
 

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,
 

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
 

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.
 

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş tutuklanan isimler arasında.

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı. 

 

Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

 

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

 

Tutuklanan isimler:

 

1-Emrah Çelik

 

2-Yunus Emre Tekoğul

 

3-Metehan Baltacı

 

4-İzzet Furkan Malak

 

5-Bartu Kaya

 

6-Murat Sancak

 

7-Orkun Özdemir

 

8-Kadir Kaan Yurdakul

 

9-Faruk Can Genç

 

10-Alessane Ndao

 

11-Mert Hakan Yandaş

 

12-Ersen Dikmen

 

13-Kerem Yusuf Sirkeci

 

14-Emircan Çiçek

 

15-Ahmet Okatan

 

16-Gürhan Sünmez

 

17-Mehmet Emin Katipoğlu

 

18-Volkan Erten

 

19-Şahin Kaya

 

20-Ümit Kaya

Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:

 

Ahmet Abdullah Çakmak

 

Eren Karadağ

 

Uğur Adem Gezer

 

Arda Türken

 

Muhammed Furkan Özhan

 

Yusuf Özdemir

 

Ensar Bilir

 

Oktay Aydin

 

Yücel Gürol

 

Abdulsamet Burak

 

Cengiz Demir

 

Erhan Çelenk

 

İsmail Kalburcu

 

Salih Malkoçoğlu

 

Samet Karabatak

 

Tolga Kalender

 

Uğur Kaan Yıldız

 

Gamze Neli Kaya

 

Zorbay Küçük