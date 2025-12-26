Bahis soruşturmasında yeni dalga. Erden Timur ve 28 kişi hakkında gözaltı kararı alındı
26.12.2025 08:08
Son Güncelleme: 26.12.2025 08:25
NTV - Haber Merkezi
Futbolda bahis soruşturması kapsamında 29 isme daha gözaltı kararı verildi. Aralarında Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur da var.
Futbolda bahis soruşturmasında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur da bulunuyor.
Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi, dört şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam ediliyor.
Timur, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapmıştı.
6 şüpheli Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlanıyor.
Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;
MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,
Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,
Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,
Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,
Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş tutuklanan isimler arasında.
BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.
Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tutuklanan isimler:
1-Emrah Çelik
2-Yunus Emre Tekoğul
3-Metehan Baltacı
4-İzzet Furkan Malak
5-Bartu Kaya
6-Murat Sancak
7-Orkun Özdemir
8-Kadir Kaan Yurdakul
9-Faruk Can Genç
10-Alessane Ndao
11-Mert Hakan Yandaş
12-Ersen Dikmen
13-Kerem Yusuf Sirkeci
14-Emircan Çiçek
15-Ahmet Okatan
16-Gürhan Sünmez
17-Mehmet Emin Katipoğlu
18-Volkan Erten
19-Şahin Kaya
20-Ümit Kaya
Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:
Ahmet Abdullah Çakmak
Eren Karadağ
Uğur Adem Gezer
Arda Türken
Muhammed Furkan Özhan
Yusuf Özdemir
Ensar Bilir
Oktay Aydin
Yücel Gürol
Abdulsamet Burak
Cengiz Demir
Erhan Çelenk
İsmail Kalburcu
Salih Malkoçoğlu
Samet Karabatak
Tolga Kalender
Uğur Kaan Yıldız
Gamze Neli Kaya
Zorbay Küçük