Bahis soruşturmasında yeni dalga, çok sayıda yönetici ve futbolcu hakkında gözaltı kararı var
05.12.2025 10:06
Son Güncelleme: 05.12.2025 10:40
DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyonlara başladı. Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da var.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler hakkında bahis oynadıklarının tespit edildiğinin açıklanması üzere başlayan futbolda bahis soruşturmasında operasyonlar genişledi.
Çok sayıda yönetici ve futbolcular hakkında gözaltı kararı var.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde operasyon yapıldı ve futbolcu ile kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
AHMET ÇAKAR GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında eskihakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da var. Çakar, sağlık kontrolüne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada operasyonların genişleyeceğinin sinyalini vermişti.
Gürlek, ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabileceklerini ve futbolun temizlenmesi gerektiğini ifade etmişti.
Çakar, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken
NELER YAŞANDI?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle operasyonlar başlamıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklanmıştı.
149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti.
TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöeticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verilmişti.