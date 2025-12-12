Bahis ve şike soruşturması | Sancaklı: "İstifa ettiler, kurtulacaklarını sanıyorlar"

TBMM Genel Kurulu'nda, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futboldaki bahis ve şike operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturmalarına değinen Sancaklı, önümüzdeki günlerde bu operasyonların devam edeceğine inandığını söyledi.



"Çok vahim bir durum var. Yasa dışı bahis işinde öyle bir organizasyon yapmışlar ki örümcek ağı ve ahtapot gibi her taraftan sarmışlar." diyen Sancaklı, şöyle konuştu:



"Türkiye'deki yasal bahis 16 milyar dolar. Yasa dışı bahsin rakamı ise 85-100 milyar dolar arasında. Şu anda bütçe görüşüyoruz ve bu bütçede 100 milyar doların ne manaya geldiğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Burada vahim bir durum var. Buna bizim müdahale etmemiz lazım ki başladı müdahale ve sonuna kadar da gideceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ile liderimiz Devlet Bahçeli bu konuda çok ciddi açıklamalar yaptı, destek verdi. Sayın Bakanımız da aynı şeyi dile getirdi. Bu işte sonuna kadar gidilecek."

“KURTULACAKLARINI SANIYORLARSA YANILIYORLAR”



Yasa dışı bahis soruşturmasında futbolcuların yanı sıra antrenörlerin, masörlerin, malzemecilerin ve kulüp başkanlarının da yer aldığını aktaran Sancaklı, "Yasa dışı bahis oynatmak, paraları çevirmek ve rant sağlamak için kulüp satın alanlar var. Bu operasyon başladığı anda 20'ye yakın kulüp başkanı, onlarca yönetici istifa etti. Ama kurtulacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü bu soruşturma son 5 yıl içerisinde yapılanları kapsayacak. Bu arkadaşlar kurtulamazlar, Allah'ın izniyle cezasını çekecekler." ifadelerini kullandı.



“AMAÇ TÜRK SPORUNU TEMİZLEMEK”



Operasyonların ana fikrinin Türk sporunu temizlemek, uluslararası alanda daha saygın hale getirmek ve daha büyük başarılar sağlamak olduğunu vurgulayan Sancaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtalya'da 20 sene önce 'temiz eller operasyonu' yapılmıştı, şimdi de Türkiye'de yapılıyor. Göreceksiniz bu Türkiye'ye örnek olacak ve Avrupa ülkelerine de sıçrayacak. Çok yakında bunu basından göreceğiz. Sadece sinekleri öldürmekle, kaçırmakla değil bataklığı kurutmamız lazım. Bu işin baronları var, bunlar güçlü insanlar, uluslararası gücü, paraları var ama güçleri ne kadar olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti karşısında bir sivrisinekten farkları yoktur. Türkiye güçlü bir devlettir ve bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor."