Bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmıştı, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar serbest bırakıldı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığına gitmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Adliye çıkışı konuşan Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. "Buyrun gidin" dediler. İfadede söylediğim şeyler soruldu. "Ne olacak?" dedik, "Serbestsiniz, adli kontrol yok" dendi. Eşim de çocuklarımın yanında, ay sonunda gelecek." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA YAŞIYORSAM SAVCI SAYESİNDE"

Hayatını savcıya borçlu olduğunu söyleyen Çakar, "Ben şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim."



Çakar, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne getirildiğinde gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum." demişti.

Ardından rahatsızlanan Çakar hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu.