Bahisten 12 ay men cezası alan futbolcu Erol Zöngür: "1 TL bile yatırım yapmadım"

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Karşıyaka'da bahis soruşturmasında 12 ay men cezası alan savunma oyuncusu Erol Zöngür açıklamalarda bulundu.

Bu olaylardan ötürü çok üzgün olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Bütün futbol kamuoyu ve Büyük Karşıyaka taraftarı bilmeli ki profesyonel futbolculuk dönemimde 1 TL bile hiçbir siteye para yatırmadım ve hiçbir oyun oynamadım. Hiç bir illegal bahis sitesine üyeliğim yoktur. Amatörken hiçbir bilgim olmaksızın ne bir madde ne de bir prosedür vardı. O dönemde sözleşme bile imzalamadım. Yasal sitelerin bana ilerde sorun çıkarabileceğini düşünemedim" dedi.

Erol Zöngür açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolculuk hayatıma 05.08.2023 tarihinde başladım. Bu tarihten itibaren ve daha öncesinden tam 1412 gündür yasal ve illegal hiçbir siteye 1 TL bile yatırım yapmadım ve oynamadım. Şu an profesyonel olmasaydım bu cezayı almamış olacaktım. Kendi maçıma bırakın oynamayı kendi oynadığım liglere bile bahis yapmadım. 13 yaşımda futbol hayatıma altyapılarda başladım. Ailemin ve benim senelerdir vermiş olduğum bunca emeğin bir anda yok sayılmasına müsaade etmeyeceğim. Suçsuz olduğumu bildiğim için ve gerçekler ortada olduğu için bütün itirazlarımı yapacağım. Bu sefer mücadelem yeşil sahalarda olmayacak ama yine kazanacağım."