Bahisten 8'er ay ceza alan 5 hakemin itirazı reddedildi
23.01.2026 22:19
Son Güncelleme: 23.01.2026 22:20
TFF Tahkim Kurulu, 8'er ay bahis cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.
TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.
Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.
Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.
Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.