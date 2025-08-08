Bakan Osman Aşkın Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı

Bakan Bak, yaptığı paylaşımda, yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere başarı temennisinde bulunarak, "Özledik... Bekledik... Kavuşuyoruz. 34 hafta, 18 takım, 306 birbirinden çekişmeli karşılaşma ile Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Bakan Bak, paylaşımında Mehmet Erdem'in seslendirdiği "Sevdalılar Beni Anlar" şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.