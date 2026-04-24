Bakan Osman Aşkın Bak'tan tepkilere yanıt

Galatasaray Kulübünün hayata geçireceği Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın "Şampiyon Cimbom" sözleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Bakan Bak konuşmasında, "Tesisimiz hayırlı olsun. Türk sporu için, Büyük Galatasaray için, şampiyon Cimbom için, Türkiye Milli Takımı için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK'TAN TEPKİLERE YANIT

Bakan Bak, ifadelerinin bağlamından koparıldığını ve yanlış anlaşıldığını vurguladı. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’a konuşan Bak, katıldığı açılış törenindeki konuşmasında Türk sporunun başarılarını genel olarak kutladığını belirtti. Bak, ifadesinin bir taraf tutma amacı taşımadığını ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Tayyar, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Türk takımlarının Avrupa’daki başarılarını överken, CEV Kupası Şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımının başarısına gönderme yaparak “Şampiyon Cimbom” dediğini anlattı.” bilgisini verdi.