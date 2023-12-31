Bakan Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte şehrin marka Kayserispor’u ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.



Ziyarette Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Özhaseki ve Büyükkılıç, kentin takımı ile gurur duyduklarını ifade ederek, Süper Lig’in ikinci yarısında Kayserispor’a başarılar diledi.

Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte şehrimizin marka değeri gururumuz Kayserispor’umuzu ziyaret ettik. Şehrimizin gururu Mondihome Kayserispor’umuza ligin ikinci yarısında yürekten başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç ve Bakan Özhaseki, Kayserispor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.