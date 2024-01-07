Bakasetas Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için kadro takviye çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek Anastasios Bakasetas'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Sport24'ün haberine göre, Beşiktaş'ın Bakasetas ile 2.5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Adı Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'la da anılan Bakasetas için siyah-beyazlıların 1 ila 1,5 milyon euroluk bir anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu öne sürüldü.

Bakassetas Trabzonspor ile çıktığı 120 resmi maçta 33 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

