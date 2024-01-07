NTV.COM.TR’ye geri dön

Bakasetas Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı

Beşiktaş'ın Anastasios Bakasetas ile transferde her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların Trabzonspor tarafıyla 1-1,5 milyon euro aralığında transferi tamamlamaya yakın olduğu kaydedildi.

Bakasetas Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı

'ta ara transfer dönemi için kadro takviye çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek Anastasios Bakasetas'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Sport24'ün haberine göre, Beşiktaş'ın Bakasetas ile 2.5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Adı Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'la da anılan Bakasetas için siyah-beyazlıların 1 ila 1,5 milyon euroluk bir anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu öne sürüldü.

Bakassetas Trabzonspor ile çıktığı 120 resmi maçta 33 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;