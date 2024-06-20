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Bakasetas dönmek istiyor

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas'ın teknik direktör Abdullah Avcı ile iletişime geçerek yeniden bordo-mavililere dönmek istediğini dile getirdiği öne sürüldü.

Bakasetas dönmek istiyor

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 1 milyon euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olan Bakasetas'ın Karadeniz ekibine dönmek istediği iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre, Yunan orta sahanın teknik direktör Abdullah Avcı'yı arayarak bu istedini dile getirdiği belirtildi.

Bakasetas'ın Panathinaikos ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek için görüşmelere başladığı da kaydedildi.

Bonservisini eline alması durumunda bordo-mavili ekibin Yunan oyuncuyu kadrosuna katabileceği aktarıldı. 

30 yaşındaki orta saha, Trabzonspor ile çıktığı 122 maçta 33 gol atıp, 24 asistlik katkı sağlamıştı.

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