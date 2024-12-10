Bakasetas Süper Lig'e geri dönebilir

Trabzonspor'dan ayrılarak Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig'de Alanyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolcunun bordo-mavililere geri dönmek istediği kaydedildi.

Sözcü'nün haberine göre, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş'in de bu talebe onay verdiği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

Bordo-mavili formayla 122 resmi maça çıkan Bakasetas, bu mücadelelerde 33 gol atıp, 24 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Bakasetas, Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.