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Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı ayininde

Trabzonspor’un Yunan oyuncuları Anastasios Bakasetas ve Dimitrious Kourbelis, Sümela Manastırı’nda 10’uncu kez düzenlenen ayine katıldı.

Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı ayininde

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Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği 10’uncu ayin gerçekleştirildi.

Ortodoks Hristiyanlık inancında 'Meryem Ana’nın göğe yükselişi’ olarak kabul edilen ve her yıl 15 Ağustos’ta düzenlenen ayine yurt dışından katılan çok sayıda yabancı turistin yanı sıra, bordo-mavili takımın Yunan oyuncuları Anastasios Bakasetas ile Dimitrious Kourbelis de katıldı.

FUTBOLCULARA İLGİ

Ayin için manastıra gelen misafirler futbolculara ilgi gösterdi.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, takımın yıldız oyuncularıyla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yoğun ilgiden dolayı futbolcular ayin sırasında, manastırda ziyaretçilere kapalı olan bir bölüme alındı.

Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı ayininde - 1
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