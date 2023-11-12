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Bakhtiyor Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş, Rams Başakşehir mücadelesinde ilk yarıda 3 sakat verdi. Zaynutdinov 35. dakikada Opoku ile girdiği ikili mücadelede suratına darbe aldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Bakhtiyor yerine oyuna giren Ghezzal da ikinci yarıya sakatlığından dolayı başlayamadı.

Bakhtiyor Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

, Trendyol 'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Mücadelenin ilk yarısında 0-0'lık eşitlik devam ederken Bakhtiyor Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadelenin sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Opoku'nun dirseğiyle gözüne ve burnuna sert darbe alan Kazak oyuncu yerini Rachid Ghezzal'a bırakarak hastaneye kaldırıldı.

GHEZZAL VE SALİH SAKATLIKTAN DOLAYI İKİNCİ YARIDA YOK

beINSPORTS'un haberine göre, sakatlanarak oyundan çıkan Zaynutdinov'un yerine oyuna 41. dakikada giren Ghezzal, soyunma odasında sakatlığı sebebiyle yerini Onur Bulut'a bıraktı.

Öte yandan Salih Uçan, sakatlığı dolayısıyla yerini Alex Oxlade Chamberlain'e bıraktı.

Bakhtiyor Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı - 1

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