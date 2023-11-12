Bakhtiyor Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Mücadelenin ilk yarısında 0-0'lık eşitlik devam ederken Bakhtiyor Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadelenin sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Opoku'nun dirseğiyle gözüne ve burnuna sert darbe alan Kazak oyuncu yerini Rachid Ghezzal'a bırakarak hastaneye kaldırıldı.
GHEZZAL VE SALİH SAKATLIKTAN DOLAYI İKİNCİ YARIDA YOK
beINSPORTS'un haberine göre, sakatlanarak oyundan çıkan Zaynutdinov'un yerine oyuna 41. dakikada giren Ghezzal, soyunma odasında sakatlığı sebebiyle yerini Onur Bulut'a bıraktı.
Öte yandan Salih Uçan, sakatlığı dolayısıyla yerini Alex Oxlade Chamberlain'e bıraktı.
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