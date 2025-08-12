Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a önce deprem sonra yangın engeli

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, önce deprem sonra yangın felaketiyle sarsıldı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Balıkesir ekibi, 10 Ağustos Pazar günü Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi yaşadı.

Dün sabah ise kamp yapmak için Balıkesir Güzelyalı'ya giderek 1 haftalık kamp planlayan takım, aynı bölgede çıkan orman yangını nedeniyle gittiği gün geri dönmek zorunda kaldı.

