Balıkesirspor kafilesine saldıran taraftar grubundan açıklama: Kabul edilmez bir komplo

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kulübün borçları yüzünden aldığı transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu kadrosuyla en yakın rakibi Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilip, bitime 7 maç kala düşme hattında kalan Balıkesirsporlu futbolculara, taraftarlar deplasman dönüşünde saldırıda bulundu.



Görüntülerde önce yumruklar, ardından sandalyelerle futbolculara vurup ellerine geçirdikleri tabak ve bardakları fırlatan holiganların kafile otobüsüne kaçmaya çalışan oyuncuları takip ederek tesis dışında da darp etmeye devam ettikleri görüldü.

Holigan taraftarlar, küfürlü tepki de gösterdikleri futbolcuların takım otobüsüne binmelerine engel olmaya çalıştı. Saldırının ardından Balıkesirspor'un 20 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Görkem Altun'un kolunda kırıklar olduğu, bazı futbolcularda da ufak çaplı yaralanmalar bulunduğu öğrenildi.



TARAFTAR GRUBUNDAN AÇIKLAMA



Takım dün antrenman yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Balıkesirspor'un taraftar grubu '10Kolikler' ise sosyal medyada açıklama yaparak, kendilerini savundu.



Uşak İl Spor Güvenlik Kurulu'nun deplasman taraftarına tribüne girişi yasaklamasına rağmen maça gidip, kavga görüntülerinin taraftar grubuna yapılmış komplo olduğunu savunan taraftarların açıklamasında, "Balıkesirspor’a hizmet eden, destek veren herkes bizim için kutsaldır. Bizim mücadelemiz yanlış zihniyetlerdir. Gündem olan kavga görüntüleri taraftar grubumuza yapılmış kabul edilmez bir komplodur." denildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ