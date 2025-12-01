Balıkesirspor müthiş seriyle Play-Off'ta

Grupta üst üste üçüncü galibiyetini evinde Uşakspor'u 3-1 yenerek alan Bal-Kes puanını 21 yaparak bu sezon ilk kez Play-Off potasına girmeyi başardı.

Grupta dördüncü sıraya tırmanan kırmızı-beyazlıları futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusunun liglerdeki birçok futbolcuyla birlikte PFDK'dan 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları alması da durdurmadı. Balıkesirspor, as oyuncularının cezaları sonrasında altyapısından 9 genç futbolcuyu A takım kadrosuna almıştı.