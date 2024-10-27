Balıkesirspor teknik direktörsüz seriye bağladı
Balıkesirspor, TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde Tire 2021 FK'yı 2-1 mağlup etti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçti.
Geçen hafta 2 maçlık yenilgi serisinin ardından gelen Çayelispor galibiyeti sonrası Teknik Direktör Levent Eriş'in İzmir Çoruhlu FK'yla anlaşıp istifa ettiği bal-kes, dün Tire 2021 FK engelini deplasmanda 2-1'le aştı.
Grupta puanını 15'e çıkaran Balıkesirspor, Play-Off hattındaki yerini koruyarak zirveye yaklaşma hesapları yapmaya başladı.
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