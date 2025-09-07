Balıkesirspor'dan iki transfer daha

Balıkesirspor, Antalyaspor'dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalarken son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen U21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllığına anlaştı.

İki futbolcunun da lisansları alındı.