Balıkesirspor'un hasreti bitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor, kötü gidişe evinde Çayelispor'u 2-1 yenerek son verdi.

Grupta 7 maçta 4'üncü galibiyetini alan Balıkesir, 12 puana ulaşarak Play-Off hattına dönerken, liderlik yarışından da kopmadı.

Kırmızı-beyazlılarda son haftalardaki kötü gidiş sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Levent Eriş de galibiyetle rahat bir nefes aldı.