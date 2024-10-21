Balıkesirspor'un hasreti bitti
Balıkesirspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Çayelispor'u 2-1 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet alan Balıkesirspor, kötü gidişe evinde Çayelispor'u 2-1 yenerek son verdi.
Grupta 7 maçta 4'üncü galibiyetini alan Balıkesir, 12 puana ulaşarak Play-Off hattına dönerken, liderlik yarışından da kopmadı.
Kırmızı-beyazlılarda son haftalardaki kötü gidiş sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Levent Eriş de galibiyetle rahat bir nefes aldı.
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