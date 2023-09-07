Ballon d'Or 2023 adayları belli oldu: Cristiano Ronaldo yok Kim Min-jae listede

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları belirlendi.



Lionel Messi'nin yer aldığı listede Cristiano Ronaldo 18 yıl aradan sonra kendisine yer bulamadı.



30 kişilik listede Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bayern Münih'in yeni yıldızı Kim Min-jae de kendisine yer buldu.



İŞTE 2023 BALLON D'OR ADAYLARI:



Kim Min-jae, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Andre Onana, Karim Benzema, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Khvicha, Kvaratskhelia, Ruben Dias, Nicolo Barella, Erling Haaland, Yassine Bounou, Martin Odegaard, Julian Alvarez, İlkay Gündoğan, Vinicius Jr., Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Antonie Griezmann, Robert Lewandowski, Luka Modric, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Harry Kane.

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