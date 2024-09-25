Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman? (Ballon d'Or favorileri)

2024 Ballon d'Or, France Football tarafından sunulan ve 2023-24 sezonunda dünyanın en iyi futbolcularının ödüllendirildiği Ballon d'Or'un 68. yıllık töreni olacak.dül tarihinde üçüncü kez takvim yılı yerine sezon sonuçlarına göre verilecek. Bu, 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 arasındaki dönemi kapsıyor.



LİSTEDE HAKAN ÇALHANOĞLU DA VAR



Ballon d'Or 2024 için favoriler belli oldu. GOAL'ün listesine göre Bellingham, Vinicius Jr. ve Mbappe gibi yıldız isimler listenin başında yer aldı. A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

