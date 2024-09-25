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Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman? (Ballon d'Or favorileri)

Avrupa futbolunda sezonun sonuna gelinirken en son Messi'nin kazandığı Ballon d'Or 2024 için geri sayım başladı. France Football dergisi tarafından 1956 yılından itibaren dağıtılan ödüle aday gösterilen futbolcular geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Peki, Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman, hangi tarihte?

Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman? (Ballon d'Or favorileri)

2024 Ballon d'Or, France Football tarafından sunulan ve 2023-24 sezonunda dünyanın en iyi futbolcularının ödüllendirildiği Ballon d'Or'un 68. yıllık töreni olacak.dül tarihinde üçüncü kez takvim yılı yerine sezon sonuçlarına göre verilecek. Bu, 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 arasındaki dönemi kapsıyor.

Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman? (Ballon d'Or favorileri) - 1

LİSTEDE HAKAN ÇALHANOĞLU DA VAR

Ballon d'Or 2024 için favoriler belli oldu. GOAL'ün listesine göre Bellingham, Vinicius Jr. ve Mbappe gibi yıldız isimler listenin başında yer aldı. A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

Ballon d'Or 2024 ödül töreni ne zaman? (Ballon d'Or favorileri) - 2

BALLON D’OR TÖRENİ 2024 NE ZAMAN?

Ballon d’Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek. En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

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