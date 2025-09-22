Ballon d'Or için geri sayım: Mbappe, Dembele, Kenan Yıldız!

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Ballon d'Or Ödül Töreni için geri sayım başladı.

2024-2025 sezonunun en iyi futbolcusuna verilecek ödül için favori gösterilen isim, Paris Saint Germin'den Ousmane Dembele. Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'de kariyer sezonunu geçiren Fransız forvet, 37 gol ve 16 asistle yıldızlaşmıştı.

Dembele'nin en büyük rakipleri ise, Lamine Yamal, Raphinha ve Muhammed Salah.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törenle verilecek ödülü geçen sezon Manchester City'den Rodri kazanmıştı.

Real Madrid'in oyuncuları Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Jr., güçlü adaylar arasında öne çıkıyor.

Ödül saat 22.00'da sahibini bulacak.

2025 Ballon d'Or adayları ise şöyle açıklandı:



Ousmane Dembele (PSG ve Fransa), Gianluigi Donnarumma (Manchester City ve İtalya), Jude Bellingham (Real Madrid ve İngiltere), Desire Doue (PSG ve Fransa), Denzel Dumfries (Internazionale ve Hollanda), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund ve Gine), Erling Haaland (Manchester City ve Norveç), Viktor Gyökeres (Arsenal ve İsveç), Achraf Hakimi (PSG ve Fas), Harry Kane (Bayern Münih ve İngiltere), Khvicha Kvaratskhelia (PSG ve Gürcistan), Robert Lewandowski (Barcelona ve Polonya), Alexis Mac Allister (Liverpool ve Arjantin), Lautaro Martinez (Internazionale ve Arjantin), Scott McTominay (Napoli ve İskoçya), Kylian Mbappe (Real Madrid ve Fransa), Nuno Mendes (PSG ve Portekiz), Joao Neves (PSG ve Portekiz), Pedri (FC Barcelona ve İspanya), Cole Palmer (Chelsea ve İngiltere), Michael Olise (Bayern Münih ve Fransa), Raphinha (Barcelona ve Brezilya), Declan Rice (Arsenal ve İngiltere), Fabian Ruiz (PSG ve İspanya), Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya), Florian Wirtz (Liverpool ve Almanya), Vitinha (PSG ve Portekiz), Vinicius Jr. (Real Madrid ve Brezilya), Virgil van Dijk (Liverpool ve Hollanda), Muhammed Salah (Liverpool ve Mısır).