Ballon d'or ne zaman? 2024 Ballon d'Or adayları açıklandı

France Football tarafından verilen Ballon d'Or, 2024 yılında 68. kez sahiplerini bulacak. 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 arasındaki performanslar değerlendirilecek, Ballon d'Or, üçüncü kez takvim yılı yerine sezon sonuçlarına göre verilecek.

BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ 2024 NE ZAMAN?



Ballon d’Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek. En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

2024 BALLON D’OR ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLEN FUTBOLCULAR

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)