Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı: Yüklü tazminat ödenecek

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e veda eden ilk takım olan ve mali problemlerle boğuşan Adana Demirspor'a bir kötü haber daha geldi.



Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Adana ekibi, eski futbolcusu Mario Balotelli'den gelen haberle sarsıldı.

DAVAYI BALOTELLI KAZANDI



Sportitalia'nın haberine göre İtalyan futbolcu, ödenmeyen maaşlara ilişkin eski kulübü Adana Demirspor'a karşı açtığı davada kazanan taraf oldu.