Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı: Yüklü tazminat ödenecek
Adana Demirspor'un eski santrforu Mario Balotelli'nin kulübe açtığı davayı kazandığı iddia edildi.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'e veda eden ilk takım olan ve mali problemlerle boğuşan Adana Demirspor'a bir kötü haber daha geldi.
Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Adana ekibi, eski futbolcusu Mario Balotelli'den gelen haberle sarsıldı.
DAVAYI BALOTELLI KAZANDI
Sportitalia'nın haberine göre İtalyan futbolcu, ödenmeyen maaşlara ilişkin eski kulübü Adana Demirspor'a karşı açtığı davada kazanan taraf oldu.
YÜKLÜ TAZMİNAT ÖDENECEK
Haberin devamında Mavi Şimşekler'in Balotelli'ye 3.1 milyon euro'luk bir tazminat bedeli ödeyeceği kaydedildi.
ADANA DEMİRSPOR'DAKİ PERFORMANSI
Bu sezonu Genoa'da geçiren Mario Balotelli, 2021 - 2024 yılları arasında formasını giydiği Adana Demirspor'da çıktığı 51 maçta 26 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.
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