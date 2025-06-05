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Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı: Yüklü tazminat ödenecek

Adana Demirspor'un eski santrforu Mario Balotelli'nin kulübe açtığı davayı kazandığı iddia edildi.

Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı: Yüklü tazminat ödenecek

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e veda eden ilk takım olan ve mali problemlerle boğuşan Adana Demirspor'a bir kötü haber daha geldi.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Adana ekibi, eski futbolcusu Mario Balotelli'den gelen haberle sarsıldı.

DAVAYI BALOTELLI KAZANDI

Sportitalia'nın haberine göre İtalyan futbolcu, ödenmeyen maaşlara ilişkin eski kulübü Adana Demirspor'a karşı açtığı davada kazanan taraf oldu.

Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı davayı kazandı: Yüklü tazminat ödenecek - 1

YÜKLÜ ÖDENECEK

Haberin devamında Mavi Şimşekler'in Balotelli'ye 3.1 milyon euro'luk bir tazminat bedeli ödeyeceği kaydedildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAKİ PERFORMANSI

Bu sezonu Genoa'da geçiren Mario Balotelli, 2021 - 2024 yılları arasında formasını giydiği Adana Demirspor'da çıktığı 51 maçta 26 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.

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