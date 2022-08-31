Balotelli, Sion'a transfer oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 21:51 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 22:13
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin euro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.
Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon euro olduğunu söylemişti.
👋 Güle güle 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 #Balotelli— Adana Demirspor (@AdsKulubu) August 31, 2022
Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2.620.000 Euro karşılığında FC Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz. pic.twitter.com/aACL7z5yae