Balotelli, Sion'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin euro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.



Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon euro olduğunu söylemişti.