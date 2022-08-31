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Balotelli, Sion'a transfer oldu

Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 21:51 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 22:13

Balotelli, Sion'a transfer oldu

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Spor Toto takımlarından Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin İsviçre ekibi Sion'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mario Balotelli'nin 2 milyon 620 bin euro karşılığında Sion'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Bu sezon Spor Toto 'de 2 maçta 72 dakika sahada kalan golcü oyuncu, geçen sezon ise 33 maçta 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yıldız ismin serbest kalma bedelinin 4 milyon euro olduğunu söylemişti.

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