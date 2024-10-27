Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor

Adana Demirspor ile sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla kontrat imzalamayan Mario Balotelli, Serie A ekibi Genoa'ya ile anlaşmaya yakı.

Estadio Deportivo'nun haberine göre, İtalyan golcünün Genoa ile her konuda anlaştığı ve 31 Ekim tarihinde Fiorentina ile oynanacak maçta sahada olacağı sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 16 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 7 gol atıp, 1 asistlik katkı sağlamıştı.