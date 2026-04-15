"Bana istedikleri cezayı versinler" demişti, PFDK'ya sevk edildi. Üç madde devrede

YILMAZ NE DEMİŞTİ?



Hakemler ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında konuşan Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:



“Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olanın da küme düşenin de içine sinmez. Bu federasyonla olur mu? Milli takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler, Allah razı olsun saygı duyuyorum ama herkes orada Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş. Bana istedikleri cezayı versinler. Birilerinin doğruyu söylemesi lazım. Bana yasa dışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş'a sesleniyorum; bana yoklama çekti. Sonrasında ben telefonda kendisine kötü konuştuğum için beni her maçta doğradılar. Bu kadar abi. Yalanım ya da eksiğim varsa çıksınlar cevap versinler. Hepsine cevabını vereceğim. Bırakıyorum, Allah'a emanet.”