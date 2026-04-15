"Bana istedikleri cezayı versinler" demişti, PFDK'ya sevk edildi. Üç madde devrede
15.04.2026 09:01
Burak Yılmaz Çaykur Rizespor maçının ardından istifa etmişti
Hakemler ve MHK Başkanı Gündoğdu hakkında sert ifadeler kullanarak istifa eden Burak Yılmaz, PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Zecorner Kayserispor, Galatasaray, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor çeşitli sebeplerden PFDK'ye gönderildi.
İstifasını açıklayan Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Burak Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareket, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildi.
Açıklamada ayrıca Galatasaray Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk ve Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa'nın da sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle kurula gönderildiği kaydedildi.
Gaziantep FK'nın başında 32 maça çıkan 40 yaşındaki teknik direktör; 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 1.44'lük puan ortalaması tutturdu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa etti.
YILMAZ NE DEMİŞTİ?
Hakemler ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında konuşan Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olanın da küme düşenin de içine sinmez. Bu federasyonla olur mu? Milli takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler, Allah razı olsun saygı duyuyorum ama herkes orada Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş. Bana istedikleri cezayı versinler. Birilerinin doğruyu söylemesi lazım. Bana yasa dışı bahis kumpası kuramazlar. Fuat Göktaş'a sesleniyorum; bana yoklama çekti. Sonrasında ben telefonda kendisine kötü konuştuğum için beni her maçta doğradılar. Bu kadar abi. Yalanım ya da eksiğim varsa çıksınlar cevap versinler. Hepsine cevabını vereceğim. Bırakıyorum, Allah'a emanet.”