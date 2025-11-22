Bandırma, Çorum'a tek attı

22.11.2025 15:55

Anadolu Ajansı

AA

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçın tek golü 60. dakikada Tanque'den geldi. 

 

MAÇTAN NOTLAR

 

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz
 

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque
 

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze

Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)
 

Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)

