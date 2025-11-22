Bandırma, Çorum'a tek attı
22.11.2025 15:55
AA
1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.
Maçın tek golü 60. dakikada Tanque'den geldi.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze
Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)