Bandırmaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)
Trendyol 1. Lig’de heyecan Bandırmaspor - Esenler Erokspor maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bandırmaspor - Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Esenler Erokspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bandırmaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
BANDIRMASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Bandırmaspor - Esenler Erokspor kozlarını paylaşıyor. Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 13.30’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.