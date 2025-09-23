Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor.Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Bandırmaspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’de Manisa FK karşısında hata yapmak istemiyor. Manisa FK ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Bandırmaspor - Manisa FK maçı canlı yayın bilgisi…
BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Bandırmaspor - Manisa FK mücadelesi 24 Eylül saat 14:30’da başlayacak.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
