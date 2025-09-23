Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’de Manisa FK karşısında hata yapmak istemiyor. Manisa FK ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Bandırmaspor - Manisa FK maçı canlı yayın bilgisi…



BANDIRMASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Bandırmaspor - Manisa FK mücadelesi 24 Eylül saat 14:30’da başlayacak.



Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

