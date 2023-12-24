NTV.COM.TR’ye geri dön

Bandırmaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da Teknik Direktörü Taner Taşkın ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bandırmaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayırdı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Bandırmaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bordo-beyazlı ekip, bugün evinde oynadığı Adanaspor karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamlamasına rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal’dan 4 değişiklik

Fenerbahçe'de İsmail Kartal’dan 4 değişiklik

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;