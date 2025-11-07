Bangladeş'te kadın kriketinde taciz soruşturması: Federasyon soruşturma başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fedarasyon, Manjurul Islam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kamuoyuna yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "15 iş günü içinde konu ile ilgili ulaştığımız bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Herkes için güvenli, saygılı ve profesyonel bir çevre oluşturmak bizim görevimiz. Bu durumu incelemek zorundayız."

YETKİLİLERİ DE SUÇLAMIŞTI

Jahanara Alam, katıldığı YouTube programında federasyon yetkililerinin de taciz olaylarına karıştığını söylemiş ve kuruluşa yazdığı yazıların sonuçsuz kaldığını açıklamıştı.