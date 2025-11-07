Bangladeş'te kadın kriketinde taciz soruşturması: Federasyon soruşturma başlattı
07.11.2025 11:36
AFP
Bangladeş Kriket Federasyonu, eski milli takım teknik direktörü Manjurul Islam hakkında taciz soruşturması açıldığını duyurdu.
Kriket, Güney Asya ülkesi Bangladeş'te en popüler spor olarak öne çıkıyor.
Bu sebeple ülkenin kadın milli takımının eski kaptanı Jahanara Alam'ın yaptığı taciz açıklaması ülkede şok etkisi yaratmıştı.
32 yaşındaki sporcu, katıldığı bir YouTube programında 2022 Dünya Kriket Şampiyonası sırasında takımın teknik direktörü Manjurul Islam tarafından taciz edildiğini iddia etmişti.
Alam, Islam'ın oyuncularıyla çok fazla fiziksel temas kurduğunu ve oyuncularına sarılırken göğüslerini kendi göğsüne bastırdığını söylemişti.
Manjurul Islam, bu durumu ivedilikle reddetmiş ve diğer oyuncuların da bu iddiaları yalanlayacağını söylemişti.
Bangladeş Kriket Federasyonu'ndan konu ile alakalı hamle geldi.
Jahanara Alam, milli formayla son maçına 21 Şubat 2023 tarihinde Güney Afrika karşısında çıkmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fedarasyon, Manjurul Islam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kamuoyuna yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: "15 iş günü içinde konu ile ilgili ulaştığımız bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Herkes için güvenli, saygılı ve profesyonel bir çevre oluşturmak bizim görevimiz. Bu durumu incelemek zorundayız."
YETKİLİLERİ DE SUÇLAMIŞTI
Jahanara Alam, katıldığı YouTube programında federasyon yetkililerinin de taciz olaylarına karıştığını söylemiş ve kuruluşa yazdığı yazıların sonuçsuz kaldığını açıklamıştı.