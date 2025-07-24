Banik Ostrava - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme etabında dikkat çeken mücadelede Banik Ostrava, Legia Varşova’yı ağırlayacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati açıklandı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise maç saatine odaklandı. İşte, Banik Ostrava - Legia Varşova maçı bilgisi…



BANİK OSTRAVA - LEGİA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Banik Ostrava ve Legia Varşova kozlarını paylaşayacak.



Banik Ostrava - Legia Varşova mücadelesi bugün (24 Temmuz) saat 20:00’da başlayacak. Karşılaşmanın ülkemizde resmi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.



