Barcelona 9'da 9 yaptı, Real Madrid'in rekoruna ortak oldu

La Liga 'da Barcelona fırtınası dinmiyor. Katalan ekibi, Real Betis deplasmanında aldığı 5-2'lik galibiyetle ezeli rakibi Real Madrid'in bir rekoruna ortak oldu. Hem de 25 Ekim'de sahasındaki El Clasico öncesi.

Betis galibiyeti ile ligde 9'da 9 yapan Flick'in öğrencileri 27 puana ulaşırken, 1968-1969 sezonunda bu başarıyı gösteren Real Madrid'in 58 yıllık başlangıç rekoruna ortak oldu.

Yani El Clasico'yu da kazanırsa Barcelona, Real Madrid'in rekorunu tarihe gömecek.

Katalan ekibi ayrıca bu sezon oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazanarak muazzam bir galibiyet serisi yakaladı.

9 MAÇA TAM 39 GOL SIĞDIRDI

İlk 9 maçta rakip filelere tam 39 gol gönderip kalesinde sadece 9 gol gören Barça, +30 averaja ulaştı. Bu sonuçla, 1987-1988 sezonunda aynı dönemi +30 averajla geçen Real Madrid'in tarihi rekorunu yakaladı.

9 maçta atılan 39 gol, La Liga tarihinde bir sezonun ilk 9 haftasında ulaşılan en iyi ikinci hücum performansı oldu. Rekor 1940-41 sezonunda 42 gol atan Sevilla'ya ait.