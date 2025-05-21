Barcelona açıkladı: Hansi Flick'in sözleşmesi uzatıldı!

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.



Katalan kulübünden açıklamada, 60 yaşındaki Alman teknik adamla 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme yenilenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Hansi Flick, geçen yılın temmuz ayında göreve başladığı Barcelona ile İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), İspanya Süper Kupası ve İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) şampiyonluğu yaşadı.