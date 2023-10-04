Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu ilk haftasında Barcelona'ya konuk olacak Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 802. maçına çıkacak. Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 801 karşılaşmanın 455'ini kazandı, 346'sında ise mağlup oldu. İşte, Barcelona-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in Barcelona'ya konuk olacağı maç, 5 Ekim Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.



Bu heyecan dolu müsabaka S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.



THY AVRUPA LİGİ HAKKINDA



THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlıyor. Organizasyonda normal sezon, 11-12 Nisan 2024'te yapılacak 34. ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Play-in ve play-off maçlarının yanı sıra Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dörtlü Final'in tarihi ise daha sonra belli olacak.



THY Avrupa Ligi'nde bu sezondan itibaren play-in formatı kullanılacak.



18 takımın mücadele edeceği organizasyonda play-off'lara katılacak son iki ekip, play-in müsabakalarının ardından belli olacak.



Çift devreli lig usulüne göre oynanacak THY Avrupa Ligi'nde, normal sezonu ilk 6'da tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek.



Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 takım, sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.



Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.



Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.





