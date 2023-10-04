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Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlıyor. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Maça kısa bir zaman kala tarih, saat ve yayıncı kanal gibi bilgiler ise sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu ilk haftasında Barcelona'ya konuk olacak Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 802. maçına çıkacak. Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 801 karşılaşmanın 455'ini kazandı, 346'sında ise mağlup oldu. İşte, Barcelona-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in Barcelona'ya konuk olacağı maç, 5 Ekim Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.

Bu heyecan dolu müsabaka S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

THY AVRUPA LİGİ HAKKINDA

THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlıyor. Organizasyonda normal sezon, 11-12 Nisan 2024'te yapılacak 34. ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. Play-in ve play-off maçlarının yanı sıra Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dörtlü Final'in tarihi ise daha sonra belli olacak.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezondan itibaren play-in formatı kullanılacak.

18 takımın mücadele edeceği organizasyonda play-off'lara katılacak son iki ekip, play-in müsabakalarının ardından belli olacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak THY Avrupa Ligi'nde, normal sezonu ilk 6'da tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek.

Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 takım, sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.

Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.


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