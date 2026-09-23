Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Avrupa ligi başlıyor

Basketbol Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes parkede güçlü Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Palau Blaugrana'daki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım, 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı.

YENİ SEZON YARIN BAŞLIYOR

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak karşılaşmalarla start alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 20 takım mücadele edecek.

Çift devreli lig usulüne göre 38 hafta oynanacak normal sezon, 16 Nisan 2027'de tamamlanacak.

Play-in müsabakaları 20-23 Nisan 2027, play-off serileri ise 27 Nisan-12 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final organizasyonu, 28-30 Mayıs 2027'de düzenlenecek.