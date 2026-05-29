Barcelona, Anthony Gordon’ı duyurdu

İspanya La Liga devi Barcelona , yeni sezon öncesindeki ilk transferini yaptı.



Katalan ekibi, İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Gordon’ı kadrosuna kattığını duyurdu.



Barcelona’nın İngiliz futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Transferin maliyeti ise 70 Milyon Euro garanti ücret, 10 Milyon Euro bonuslar ve gelecekteki satıştan Newcastle United'a pay olarak açıklandı.



2023'te Everton'dan Newcastle United'a transfer olan İngiliz futbolcu, 152 maçta 39 gol attı.