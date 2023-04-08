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Barcelona Arda Güler'i istiyor

Dünya devi Barcelona'nın Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için devreye girdiği iddia edildi.

Barcelona Arda Güler'i istiyor

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı 'nın radarında. Madrid merkezli İspanyol Relevo'nun haberine göre; Dünya devi Barcelona'nın Arda Güler'i transfer etmek istediği belirtildi.

Güler'in 20 milyon eurodan düşük bir bedelle Fenerbahçe tarafından bırakılmayacağı belirtildi. Barcelona'nın Arda Güler transferini içinde bulunduğu ekonomik duruma en uygun şekilde tamamlamak istediği vurgulandı.

Haberde buna rağmen Joan Laporta ve Barcelona yönetiminin genç oyuncu için ısrarcı olacağı da yazıldı.

11 Süper Lig maçında 283 dakika süre alan Güler, bu maçlarda takımı adına 2 gol ve 1 asist kaydetti. Transfermarkt'a göre; 18 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 11 milyon euro.

Barcelona Arda Güler'i istiyor - 1
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