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Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United şimdi ise Fenerbahçe: Sözleşmesini bile açıkladılar

Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu bozan Fenerbahçe için Şili'den dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United şimdi ise Fenerbahçe: Sözleşmesini bile açıkladılar

Süper Lig ve Avrupa'da gelecek yıl mutlak başarı hedefleyen 'de hareketli günler yaşanıyor.

Yaz dönemindeki sessizliğini Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak bozan sarı - lacivertlilerin gündeminde birçok önemli isim yer alıyordu.

Milan Skriniar, Marco Asensio ve Trossard gibi isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'nin radarına aldığı bir diğer ismi Şili basını ortaya çıkardı.

AYRILIK KARARI ALDI

La Tercera'nın haberine göre Alexis Sanchez, Udinese'den ayrılma kararı aldı.

Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United şimdi ise Fenerbahçe: Sözleşmesini bile açıkladılar - 1

TEKNİK DİREKTÖRLE ANLAŞMAZLIK

İtalyan ekibinde beklediği süreyi alamayan 36 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Kosta Runjaic'in takımda kalması nedeniyle ayrılık kararını aldığı kaydedildi.

"YENİ ADRESİ FENERBAHÇE OLABİLİR"

Haberin devamında seçeneklerini değerlendirmeye aldığı öne sürülen Şilili yıldızın, yeni adresinin olabileceği yazıldı.

ÖNERİLEN SÖZLEŞME

Sarı - lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcu için 1 yıllık sözleşme önereceği ve 4 milyon euro yıllık maaş ödemesi yapacağı ifade edildi.

Ayrıca Sanchez'in daha önce Manchester United'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelme şansı elde edebileceği de vurgulandı.

Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United şimdi ise Fenerbahçe: Sözleşmesini bile açıkladılar - 2

ve Alexis Sanchez arasında kısa süre içinde somut temasların yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Geride kalan sezon Udinese formasıyla 14 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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