Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United şimdi ise Fenerbahçe: Sözleşmesini bile açıkladılar

Süper Lig ve Avrupa'da gelecek yıl mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Yaz transfer dönemindeki sessizliğini Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralayarak bozan sarı - lacivertlilerin gündeminde birçok önemli isim yer alıyordu.



Milan Skriniar, Marco Asensio ve Trossard gibi isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'nin radarına aldığı bir diğer ismi Şili basını ortaya çıkardı. AYRILIK KARARI ALDI



La Tercera'nın haberine göre Alexis Sanchez, Udinese'den ayrılma kararı aldı.



TEKNİK DİREKTÖRLE ANLAŞMAZLIK İtalyan ekibinde beklediği süreyi alamayan 36 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Kosta Runjaic'in takımda kalması nedeniyle ayrılık kararını aldığı kaydedildi. "YENİ ADRESİ FENERBAHÇE OLABİLİR"



Haberin devamında seçeneklerini değerlendirmeye aldığı öne sürülen Şilili yıldızın, yeni adresinin Fenerbahçe olabileceği yazıldı. ÖNERİLEN SÖZLEŞME



Sarı - lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcu için 1 yıllık sözleşme önereceği ve 4 milyon euro yıllık maaş ödemesi yapacağı ifade edildi.

Ayrıca Sanchez'in daha önce Manchester United'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelme şansı elde edebileceği de vurgulandı.

Fenerbahçe ve Alexis Sanchez arasında kısa süre içinde somut temasların yaşanmasının beklendiği belirtildi.



Geride kalan sezon Udinese formasıyla 14 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.