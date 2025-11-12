Barcelona Başkanı Laporta'dan Messi açıklaması: "Geri dönmeyecek"

38 yaşındaki Lionel Messi, tam 21 yıl boyunca İspanyol ekibi Barcelona'nın formasını giymiş ve kariyerinin en iyi dönemini bordo-mavili formayla geçirmişti.

Yıldız oyuncu, kulübün içinde bulunduğu finansal durum sebebiyle 10 Ağustos 2021'de takımdan ayrılmak zorunda kalmış ve PSG'nin yolunu tutmuştu.

Fransa'da geçirdiği iki yılın ardından 15 Temmuz 2023 tarihinde MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli futbolcu, kariyerini ABD'de sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yenileme çalışmalarının sürdüğü "Camp Nou"yu ziyaret eden Messi, bir gün Barcelona'ya geri dönmek istediği söylemişti.

Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BARCELONA HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

Arjantinli oyuncunun yeniden Barcelona forması giymesinin olası olmadığını söyleyen Laporta, "Messi'ye karşı olan tüm saygımla birlikte bu söylentilerin gerçekçi olmadığını söylemek zorundayım. Bu ona da haksızlık olur. Geçmişte verdiğimiz ayrılık kararından dolayı pişman değilim. Barcelona her şeyin üstündedir." ifadelerini kullandı.

"BİR VEDA MAÇI DÜZENLEYEBİLİRİZ"

Messi'ye olması gerektiği gibi veda edemediklerini söyleyen 63 yaşındaki iş insanı, "İşler istediğimiz gibi gitmedi. Ona hak ettiği gibi veda edemedik. Eğer onun için bir veda maçı düzenleyebilirsek harika olur. Gelmiş geçmiş en iyi onurlandırma maçı olur. Yenilenmiş Camp Nou'da tam 105.000 taraftarın önünde... Evet, bu gerçekten harika olur." diyerek konuşmasına son verdi.