İspanya’da zirve yarışı nefes kesiyor. Barcelona geride kalan haftalarda 31 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Celta Vigo ise ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Celta Vigo Avrupa kupalarına katılmak için zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Barcelona - Celta Vigo maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Barcelona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…



BARCELONA - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN?



Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak Barcelona - Celta Vigo karşılaşması 19 Nisan Cumartesi günü saat 17:15’te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Barcelona topladığı 70 puanla ezeli rakibi Madrid’in 4 puan önünde bulunurken ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Katalan ekibi 70 puanla zirvede bulunuyor.



Celta Vigo ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 43 puan topladı ve 7. sırada bulunuyor.

