Barcelona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya LaLiga’da şampiyonluğun en önemli adaylarından Barcelona, Celta Vigo’yu konuk ediyor. Hansi Flick yönetimindeki “Katalan” ekibi topladığı 70 puanla lider durumda bulunuyor. Celta Vigo ise Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele ediyor. Peki Barcelona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…
İspanya’da zirve yarışı nefes kesiyor. Barcelona geride kalan haftalarda 31 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Celta Vigo ise ligde çıktığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Celta Vigo Avrupa kupalarına katılmak için zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Barcelona - Celta Vigo maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Barcelona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…
BARCELONA - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN?
Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak Barcelona - Celta Vigo karşılaşması 19 Nisan Cumartesi günü saat 17:15’te başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Barcelona topladığı 70 puanla ezeli rakibi Madrid’in 4 puan önünde bulunurken ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Katalan ekibi 70 puanla zirvede bulunuyor.
Celta Vigo ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 43 puan topladı ve 7. sırada bulunuyor.
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