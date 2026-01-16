Barcelona çeyrek finale kaldı
16.01.2026 04:29
AA
İspanya Süper Kupası'nı kazanan Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda da son 16 turunu aşıp çeyrek finale yükseldi.
Ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup edip İspanya Süper Kupası'nı kazanan Barcelona Kral Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kral Kupası son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Racing Santander, Barcelona'yı El Sardinero Stadı'nda ağırladı.
Ferran Torres'in 66 ve Lamine Yamal'ın 90+5. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-0 kazanan Barcelona, çeyrek finale yakseldi.
Kral Kupası'nda Barcelona'nın yanı sıra Real Sociedad, Albacete, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Alaves, Real Betis ve Valencia son 8'e kaldı.