Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

İspanya’da  heyecan Barcelona - Elche  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde - Elche karşı karşıya geliyor. Elche zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

BARCELONA - ELCHE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Barcelona - Elche kozlarını paylaşıyor. Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

