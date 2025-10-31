Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Barcelona - Elche karşı karşıya geliyor. Elche zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Barcelona - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BARCELONA - ELCHE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Barcelona - Elche kozlarını paylaşıyor. Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

