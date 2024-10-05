Barcelona Erling Haaland'ın peşinde

Manchester City ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Erling Haaland ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Barcelona'nın Norveçli golcü için harekete geçtiği ve Başkan Laporta'nın bu transfer için oldukça istekli olduğu belirtildi.



Katalan devinin gündemindeki 1 numaralı ismin ise Erling Haaland olduğu iddia edildi.



Fichajes'in haberine göre Barcelona, Robert Lewandowski'nin 36 yaşına gelmesi nedeniyle Polonyalı golcünün yerine kalitesi tartışılmaz bir isimle doldurmak istiyor.



Haaland'ın zor bir hedef olduğunu kabul eden Laporta'nın transfer ile Avrupa futboluna güçlü bir mesaj vermek istediği bildirildi.